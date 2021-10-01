Черкесск, 1 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило бюджетный кредит для Карачаево-Черкесии на развитие курорта «Домбай». В течение 2022−2023 годов на эти цели республика получит 900 млн рублей. Такое решение было принято 30 сентября в ходе заседания правительственной комиссии РФ по региональному развитию, которое прошло под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснулина в режиме видеоконференции.

Alex Svirkin Домбай

«Бюджетный кредит в размере около 0,9 млрд рублей одобрен Карачаево-Черкесской Республике для реализации проекта по развитию туристско-рекреационного комплекса «Домбай». В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома», — говорится в сообщении правительства.

При этом от реализации проекта развития инфраструктуры на курорте ожидается эффект в виде роста потока туристов до 370 тыс. человек в год.

Проект развития курорта представлял глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. По итогам заседания он написал в своем Instagram: