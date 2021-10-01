Петропавловск-Камчатский, 1 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском с 5 по 8 октября состоится Арктический форум береговых охран, сообщило ИА «Камчатка» со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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В форуме примут участие представители восьми стран — Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии, Швеции. Главной целью мероприятия является укрепление сотрудничества в пределах морских акваторий Арктики. Участники обсудят вопросы обеспечения безопасности судоходства, охраны морской окружающей среды, реагирования на нештатные ситуации, поддержания устойчивого развития Арктического региона.

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