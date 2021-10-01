Ньон, Швейцария, 1 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес вошёл в число кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба УЕФА.

Дмитрий Садовников Квинси Промес

Помимо Промеса, в списке номинантов оказались нападающий французского «Лиона» Карл Токо Экамби, полузащитник греческого «Олимпиакоса» Георгиос Масурас и форвард португальской «Браги» Вандерсон Галено.

Экамби оформил дубль в матче с датским «Брондбю» (3:0), Масурас дважды забил в ворота турецкого «Фенербахче» (3:0), а Галено стал автором дубля в ворота датского «Мидтьюлланна» (3:1).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» во втором туре групповой стадии Лиги Европы со счётом 3:2. Дубль оформил Промес.