Ижевск, 1 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В связи с эпидемиологической ситуацией в Удмуртии ужесточают меры безопасности на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Krd.ru Масочный режим в Краснодаре

В частности, будет жестко контролироваться соблюдение масочного режима пассажирами городского общественного транспорта. Все работники транспортных предприятий проинструктированы о необходимости контроля наличия защитных масок у граждан. К осуществлению контроля также привлечены сотрудники управлений МВД и Роспотребнадзора.

Обработка транспортных средств проводится силами сотрудников предприятий ИжГЭТ и ИПОПАТ регулярно — более четырех раз в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение недели ежедневно в Удмуртии обновляются рекорды новых случаев заражения коронавирусом, а также числа летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Усугубляет ситуацию рост заболеваемости ОРВИ.