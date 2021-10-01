Вашингтон, 1 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Студия Action Square выпустила демоверсию игры ANVIL: Vault Breakers для платформы ПК. Об этом 1 октября сообщает портал DSOGaming.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Проект представляет собой многопользовательский кооперативный научно-фантастический шутер (игра, в которой упор сделан на использование огнестрельного оружия). Геймерам предложат исследовать места в космосе, кишащие монстрами.

Игроки смогут экспериментировать с комбинациями оружия (в игре будут присутствовать десятки видов) и артефактов (их будет более 100 и все они будут генерироваться случайным образом). Разработчики игры также выложили в сеть кинематографический трейлер. Скачать демоверсию можно на странице проекта в Steam.

Отметим, что ANVIL: Vault Breakers является дебютным проектом Action Square. Компания решила самостоятельно издавать игру.