Оренбург, 1 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Новосергиевском районе Оренбургской области при пожаре в частном доме спасены четыре человека, в том числе трех детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Пожар

В ночь на 1 октября в селе Покровка загорелся частный жилой дом. Позднее обнаружение возгорания способствовало свободному распространению огня. На момент прибытия первого пожарного подразделения пламенем было объято потолочное перекрытие в прихожей дома. В это время в доме находилось четыре человека. Огонь отрезал им основной путь эвакуации. Благодаря слаженным действиям всех участников тушения пожара люди были спасены.

К ликвидации ЧП привлекались две автоцистерны отдельного пожарного поста № 78 противопожарной службы Оренбургской области и автоцистерна ПСЧ-39 регионального МЧС. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Сейчас по факту пожара проводится проверка.

Стоит отметить, согласно данным ГУ МЧС по региону, с начала года на территории Оренбуржья на пожарах травмы получили 107 человек, из них 13 детей.