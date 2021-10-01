Абакан, 1 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Ещё шесть пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 1 октября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Жертвами коронавирусной инфекции стали две женщины (60 лет, 69 лет) и четверо мужчин (54 года, 62 года, 72 года, 83 года).

С начала 2021 года в республике скончались 737 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 131 случай заражения коронавирусом, выздоровели 148 человек.