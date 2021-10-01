Ярославль, 1 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Ярославской области началась четвёртая волна коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Эпидемиологическая ситуация в области неутешительна. Мы очень серьезно растем по уровню заболеваемости и госпитализации. Мы снова задействовали 25 больниц для лечения больных с коронавирусом, развернули уже более 2600 коек. Еще буквально месяц назад с ковид-пациентами работали 16 медицинских организаций, было открыто 1700 коек. Сейчас мы за сутки госпитализируем более 200 человек, выписываем от 160. В больницах занято 2142 койки. Как следствие, из-за такой нагрузки идет сокращение оказания плановой помощи пациентам с другими заболеваниями», — написал Анатолий Гулин.

Зампред правительства связал четвёртую волну с недостаточным уровнем вакцинации.

«Четвёртая волна — это волна неверия. Мы видим, что сейчас тяжело и с летальным исходом болеют непривитые пациенты. У нас 220 пациентов в крайне тяжелом состоянии и на ИВЛ. Я призываю всех, кто еще этого не сделал, привиться. Недостатка в вакцине в регионе нет. Все условия созданы. Но, к сожалению, мы видим, что сейчас пункты вакцинации работают с низкой нагрузкой. Одни врачи не смогут остановить распространение коронавируса. Нам нужна ваша помощь. Вместе мы сможем переломить ситуацию и защитить многие жизни. Вакцинируйтесь!», — написал Анатолий Гулин.

Есть и положительные примеры. Хорошие показатели вакцинации в Гаврилов-Ямском, Большесельском, Борисоглебском и Первомайском районах. Ревакцинировано в области прошли более 12 тысяч человек. Их Анатолий Гулин назвал «наиболее сознательной частью населения».