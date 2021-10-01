Варшава, 1 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. 30 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и главой Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и кандидатом на должность канцлера Олафом Шольцом. Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

Флаги Польши и Германии

Сообщается, что польский дипломат поздравил Олафа Шольца и его партию с победой на выборах в бундестаг. Рау пожелал своему собеседнику удачи на предстоящих переговорах по формированию новой правительственной коалиции в Германии.

«Збигнев Рау выразил надежду, что процесс выбора федерального правительства будет оперативным и эффективным, чтобы Польша и Германия могли продолжить хорошее и партнерское сотрудничество. Собеседники также вспомнили визит министра Збигнева Рау в Берлин в июле этого года, когда у них была возможность встретиться лично и обсудить ключевые двусторонние и международные вопросы», — говорится в сообщении.

Напомним, на выборах в бундестаг социал-демократы из СДПГ получили 25,7% голосов. Партия ХДС/ХСС, которую представляла Ангела Меркель, в свою очередь, продемонстрировала худший в своей истории результат, набрав 24%. «Зеленые» получили 14,8%, тогда как Свободная демократическая партия — 11,5%. За правых евроскептиков из «Альтернативы для Германии» свои голоса отдали 10,3% избирателей. Левые из Die Linke также вошли в бундестаг с результатом в 4,9%.