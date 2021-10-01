Саратов, 1 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 308 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 211 пациентов. Об этом сообщает 1 октября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа инфицированных за сутки пневмония диагностирована у 161 пациента, с признаками ОРВИ — 141 человек, в шести случаях — бессимптомное течение заболевания. Всего зарегистрировали 89 080 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 81 126 человек.

В Саратове выявили наибольшее количество заболевших за сутки — 110 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 79 человек, до 20 лет — 53 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области до 16 октября на основании предписания главного санитарного врача области действует запрет на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00, кроме обслуживания на вынос, доставки заказов, а также на территории автовокзала и железнодорожного вокзала, аэропорта, придорожных кафе, автозаправочных станций.

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