Новосибирск, 1 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 20 по 26 сентября зарегистрировано 24 547 случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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«По сравнению с 36 и 37 неделей, темп прироста заболеваемости ОРВИ снизился», — уточняет управление.

Отмечается, что основное количество обратившихся за медицинской помощью составляют подростки старше 15 лет и взрослые.