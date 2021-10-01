Собянин: ТиНАО догоняет историческую Москву по уровню благоустройства
Москва, 1 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) Москвы благоустроено более 80 парков, скверов и знаковых объектов. Об этом 1 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
Он рассказал о последних работах — комплесном благоустройстве посёлка Марьино в поселении Филимонковское, создании сквера в Щербинке, превращении пустыря в комфортное пространство в посёлке Шишкин Лес, благоустройстве зоны отдыха в Троицке, а также о строительстве детского парка развлечений в поселении Роговское.
«По уровню благоустройства Новая Москва стремительно догоняет историческую территорию города», — написал мэр.