Москва, 1 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) Москвы благоустроено более 80 парков, скверов и знаковых объектов. Об этом 1 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он рассказал о последних работах — комплесном благоустройстве посёлка Марьино в поселении Филимонковское, создании сквера в Щербинке, превращении пустыря в комфортное пространство в посёлке Шишкин Лес, благоустройстве зоны отдыха в Троицке, а также о строительстве детского парка развлечений в поселении Роговское.

«По уровню благоустройства Новая Москва стремительно догоняет историческую территорию города», — написал мэр.