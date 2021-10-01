Ижевск, 1 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 октября прививку от коронавируса сделали 396 767 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 326 383 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1365 жителей республики. 737 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 44 211 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 791 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября в республике провели 1 750 769 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 9288 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8077 исследований.

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