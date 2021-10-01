Ижевск, 1 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 1 октября провели 1 750 769 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 9288 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8077 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 25 человек. Это вновь максимальное число летальных случаев, зарегистрированных за сутки с начала пандемии. Накануне скончались 24 жителя республики.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2051 человека.

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