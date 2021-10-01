Иркутск, 1 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Иркутской области начался очередной подъём заболеваемости COVID-19. Об этом 1 октября на своей странице в Instagram сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев:

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«Сейчас развёрнуто 3259 коек для пациентов с коронавирусом. Заняты 2 344. Большую часть пациентов принимают ковидные госпитали в крупных городах — Иркутске, Братске, Ангарске, Шелехове. Накануне увеличен коечный фонд в Шелеховской районной больнице. Перепрофилирован санаторий «Юбилейный».

С 18 октября дополнительные места оборудуют в Иркутской областной клинической больнице. К перепрофилированию готовы в Братске, Ангарске, все ЦРБ».

Также глава региона сообщил о создании запаса лекарств для лечения в стационарах, обеспечения амбулаторных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавируса в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 1 октября число умерших пациентов достигло 4947 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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