Джакарта, 1 октября 2021, 09:11 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что экологические проблемы все равно будут существовать, даже если столицу перенесут на Калимантан, сообщает CNN Indonesia.
По словам губернатора, изменение климата и экологические проблемы в Джакарте сохранятся.
«Даже если центральное правительство решит перенести столицу на Калимантан, мы продолжим развивать общественный транспорт в нашем городе», — заявил губернатор Джакарты Аниес Басведан.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин пригласил инвесторов со всего мира вложить средства в халяльную индустрию страны.
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