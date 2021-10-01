Джакарта, , 09:11 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что экологические проблемы все равно будут существовать, даже если столицу перенесут на Калимантан, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта. Индонезия Uwe Aranas

По словам губернатора, изменение климата и экологические проблемы в Джакарте сохранятся.

«Даже если центральное правительство решит перенести столицу на Калимантан, мы продолжим развивать общественный транспорт в нашем городе», — заявил губернатор Джакарты Аниес Басведан.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин пригласил инвесторов со всего мира вложить средства в халяльную индустрию страны.

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