Красногорск, 23 марта, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» значительно вырастет, сообщил 23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Егор Алеев/ТАСС

«Сразу должен сказать, что количество жертв будет расти значительно», — заявил он в Центре помощи родственникам погибших и пострадавших при теракте.

Воробьёв добавил, что ситуация на месте крайне тяжелая. Делается всё возможное, чтобы обеспечить необходимый темп работ, отметил губернатор.

В «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрельбу. Затем в зале прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта составило до 93 человек. По данным Telegram-канала «112», число погибших превысило 100 человек.

Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал список 41 погибшего в теракте в «Крокусе». МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области на границе с Украиной. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что силовики задержали по делу о теракте, возбуждённому 22 марта Следственным комитетом, 11 человек.