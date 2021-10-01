Москва, 1 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Российский рынок покинул компактный кроссовер Jeep Renegade — самый компактный кроссовер марки. Об этом сообщает издание «Авторевю».

Geologik Jeep Renegade

Российский сертификат на модель Jeep Renegade истёк в ноябре 2019 года, однако запасы ввезенных моделей кончились только сейчас.

В Россию Jeep Renegade привозили из Италии. Спрос на модель был небольшим. Так, с 2015 года на российском авторынке было куплено всего 1,2 тыс. таких кроссоверов. В конце 2019 года цены на компактный кроссовер в базовой комплектации составляли 1,7 млн рублей. Полноприводные версии стоили от 2,5 млн рублей.

Модельная линейка Jeep в России включает в себя теперь только три модели: Compass, Grand Cherokee и Wrangler. В 2022 году в РФ должен появиться Grand Cherokee нового поколения.

Ранее компания Jeep представила новый Grand Cherokee 4xe. Авто создано на основе новой платформы. На авторынке модель появится в начале следующего года.

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