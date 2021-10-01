Будапешт, , 09:10 — REGNUM В столице Венгрии Будапеште состоялись переговоры министров финансов Венгрии, Польши, Словакии и Чехии — стран Вышеградской группы. Участники саммита обсудили, в частности, климатический пакет Евросоюза, а также борьбу с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Об этом сообщает Polskie Radio.

Страны Вышеградской группы CrazyPhunk

По итогам встречи министры финансов Польши, Словакии, Чехии и Венгрии подчеркнули необходимость перезапуска экономики после пандемии коронавируса.

Министр финансов и региональной политики Польши Тадеуш Косьциньский также подчеркнул необходимость более широкого использования IT-решений в экономике.

«Мы обсудили сотрудничество в налоговой сфере, а также модернизацию налоговых систем с целью повышения их устойчивости к мошенничествам. В этом контексте важна цифровизация всех процессов, связанных с налогами и финансами», — сказал глава минфина Польши на пресс-конференции после мероприятия.

Тадеуш Косьциньский также отметил, что «безопасность европейских государств требует особого отношения к расходам на оборону». Он добавил, что «пытался убедить министров финансов Вышеградской группы поддержать предложение об исключении военных расходов из показателей долга и дефицита».