Якутск, 1 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Специальную одежду для работы в суровых климатических условиях разрабатывают в Северо-Восточном университете Якутии. Создаваемая учеными спецткань безопасна, проста и дешева в изготовлении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе вуза.

В Арктике

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«Речь об электронном текстиле, созданном на основе оксида графена. Такая ткань отлично подходит для суровых климатических условий. Она устойчива перед механическими нагрузками», — отметили в СВФУ.

По словам научного сотрудника учебно-научно технологической лаборатории «Графеновые технологии» СВФУ Захара Евсеева, одежда из такой ткани будет оптимально подходить для работы в суровых арктических погодных условиях. Содержащиеся в такой одежде наноматериалы придают ей свойства приборов и позволяют измерять, как работают органы человека или даже нагреваться. Такой эффект достигается благодаря использованию проводящих полимеров, нанопроволоки и наночастиц, углеродных нанотрубок, графена и его производных.

«Таким образом можно получать ткань, которая будет мониторить жизненно важные показатели. Большинство одежды, которая производится, не подходит для суровой северной погоды. Особенно актуально для спецслужб, которые работают в арктических условиях», — рассказал Захар Евсеев.

Однако разработка новой ткани пока не завершена — проблема в том, что оксид графена быстро вымывается из одежды. Тем не менее, инновационный проект уже был представлен на Северном форуме, который проходил в Якутске c 27 по 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном форуме в Якутске собрались представители 45 стран. Цель мероприятия — обсудить адаптацию экономики к изменению климата и таянию вечной мерзлоты.