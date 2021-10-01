Ижевск, 1 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 25 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Это вновь максимальное число летальных случаев, зарегистрированных за сутки с начала пандемии. Накануне скончались 24 жителя республики.

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Скончались женщины в возрасте 64, 67, 69, 75, 76, 80, 81, 84, 92 и 93 лет, а также мужчины в возрасте 29, 51, 52, 60, 62, 63, 70,75, 79, 82, 83 и 87 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2051 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября в регионе выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 256 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 53 714 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8477 жителей.

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