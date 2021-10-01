Запорожье, Украина, 1 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Итальянская «Рома» одержала победу над украинской «Зарёй» в матче второго тура группового этапа Лиги конференций. Встреча прошла в Запорожье и завершилась со счётом 3:0.

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В составе «Ромы» голы забили нападающий Стефан Эль-Шаарави, защитник Смоллинг и форвард Тэмми Абрахам.

На сегодняшний день «Рома» занимает первое место в группе С, на счету команды шесть очков. «Заря» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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