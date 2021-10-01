Ижевск, 1 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 1 октября выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 256 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 53 714 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 71 ребенок в возрасте до 14 лет и 45 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 183 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 43 186 человек. Скончался 2051 житель региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 25 летальных случаев — максимальное число смертей за сутки с начала пандемии, накануне скончались 24 жителя региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8477 жителей. Из числа получающих лечение 6854 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1675 человек — в состоянии средней степени тяжести, 508 — в тяжелом состоянии. За сутки количество заболевших в тяжелом состоянии выросло более чем на 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на карантин закрыты 14 учреждений образования. Шесть учреждений соблюдают карантин по коронавирусу, восемь — в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Решение вопроса о формате работы образовательных организаций зависит от количества заболевших и уровня вакцинации.

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