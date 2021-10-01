Саратов, 1 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Саратове проводится доследственная проверка после хлопка газовоздушной смеси в доме на улице Заречной. Инцидент произошел 1 октября около 04:00, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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Ранним утром 84-летняя хозяйка квартиры услышала на кухне звук, похожий на свист. В кухне женщина стала зажигать спичками конфорку газовой плиты. В этот момент произошел хлопок газовоздушной смеси и дальнейшее возгорание. Прибывшие пожарные локализовали огонь. Женщина не пострадала и отказалась от медицинской помощи.

В квартире выбита входная дверь, стекла в жилой комнате и на кухне. Стены, плиты перекрытия в данной квартире и в соседних не повреждены.

По информации городской администрации, проведено обследование конструкций, по результатам которого установили, что жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Собственники самостоятельно решили устранить последствия происшествия. Управляющая многоквартирным домом компания восстановит пострадавшую систему отопления на кухне.

ИА REGNUM напоминает, в селе Пушкино Советского района Саратовской области 29 сентября около 21:30 в одном из частных домовладений произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадала 23-летняя женщина и трое малолетних детей.

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