Москва, 1 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В России в пятницу, 1 октября, началась осенняя призывная компания на военную службу. Об этом 1 октября сообщили в Минобороны РФ.

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«1 октября начинается осенний 2021 года призыв граждан на военную службу. Для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тысяч человек», — рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Также указывается, что, как и в минувшем году, во время нынешней призывной компании главные усилия будут сосредоточены на недопущении распространения COVID-19 и других сезонных заболеваний в составе российских войск.

При этом в 2020 году в осенний призыв в армию было направлено 128 тыс. новобранцев, а весной 2021 года — более 134 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Вооружённых силах России по состоянию на 30 сентября выявлено более 1,3 тыс. военнослужащих с коронавирусной инфекцией с марта минувшего года.