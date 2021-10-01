Москва, 1 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В России испытания новой стационарной системы «Прометей» на объектах Минобороны будут завершены до конца 2021 года, заявил генеральный директор НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев.

Militaryarms.ru ЗРС С-500 «Прометей»

«Испытания стационарной системы «Прометей» завершатся в текущем году. Это уже завершающий этап испытаний на объектах Министерства обороны России», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в настоящий момент идет предконтрактная работа, «то есть какие-то вещи, которые будут заложены в контракте, уже отрабатываем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал новую госпрограмму вооружения с горизонтом планирования до 2034 года. Он пояснил, что её формируют с учётом перспективных военных разработок. Цель программы — дальнейшее укрепление оборонного потенциала.

Читайте также: Начались поставки ЗРС С-500 в Вооруженные силы России