Пермь, 1 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Перми до 2029 года простят новую дорогу о ул. Старцева до ул. Целинной. Старт работ запланирован на конец 2021 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

ru.torange.biz Строительство дороги

Объявлен аукцион, по результатам которого определят подрядчика. Он должен построить I этап новой магистрали протяженностью 1,1 км. Проект предусматривает продление ул. Уинской, возведение моста через реку Ива, съезды с транспортной развязкой на пересечении ул. Уинской и ул. Старцева. Строительство рассчитано до конца 2024 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 5,343 млрд рублей.

Стоит отметить, четырехполосную дорогу будут строить в два этапа (четыре очереди). Протяженность всей трассы составит 8,7 км.