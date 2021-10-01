Владикавказ, 1 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Северной Осетии попал под следствие бывший руководитель регионального управления Росимущества. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили 1 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Земля

Экс-чиновника уличили в афере с земельным участком, в результате которой государству был нанесен ущерб в размере более 12 млн рублей. Преступление было совершено в 2015 году. В управление Росимущества обратился директор одной из компаний, попросив в аренду на 49 лет земельный участок площадью 5803 кв. м в городе Владикавказе.

Глава Росимущества самовольно изменил вид использования земли, что сделало её дешевле в 251 тыс. раз (с 12,4 млн рублей до 49,3 тыс. рублей) и продал её по заниженной строимости.

При этом полномочиями подписывать документы об изменении вида использования земельных участков экс-глава упраления Росимущества не обладал. Эта функция является прерогативой администрации города Владикавказа. В настоящее время проводится сбор доказательства вины подозреваемого.