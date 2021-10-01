Лондон, 1 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Английский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над словенской «Мурой» в матче второго тура группового этапа Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 5:1.

«Тоттенхэм Хотспур»

В составе «Тоттенхэма» хет-трик оформил нападающий Гарри Кейн, ещё по голу забили полузащитники Деле Алли и Джовани Ло Чельсо. У «Муры» отличился защитник Жига Коус.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает первое место в группе G, на счету команды четыре очка. «Мура» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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