Кызыл, 1 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где выявили 33 новых носителя. Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Барун-Хемчикского, Сут-Хольского и Тандинского районов, а также города Ак-Довурак.

«Из 55 заболевших мужчин — 21, женщин — 34. По возрасту: детей до 17 лет — 23, от 18 до 49 лет — 20, от 50 до 64 лет — 7, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 11 945.