Ирвайн, США, 1 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Компания Razer представила два новых устройства, которые ориентированы на аудиторию стримеров. Об этом 1 октября сообщает журнал PC Gamer.

Логотип Razer

Производитель выпустил карту видеозахвата Ripsaw X, которая, как отмечает автор статьи, является аналогом Cam Link 4K от Elgato. Это устройство формата plug-and-play позволяет обрабатывать 4K-видео со скоростью 30 кадров в секунду через интерфейсы HDMI 2.0 и USB 3.0. Kiyo X — это недорогая веб-камера, которая позволяет транслировать видео в разрешении 720P с 30 или 60 кадрами в секунду. В США Ripsaw X продаётся по цене $140, а Kiyo X — по $80.

Для справки: штаб-квартира Razer находится в городе Ирвайн (штат Калифорния, США). Компания специализируется на выпуске премиального и профессионального оборудования для видеоигр.