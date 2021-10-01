Находка, Приморский край, 1 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Полиция Находки в Приморье задержала мужчину из-за которого 1 октября были подняты правоохранители — мужчину с оружием заметили около одной из школ.

ariesa66 Ребенок с игрушечным автоматом

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По информации телеграм-канала «Виртуальная Находка», в полицию города поступило сообщение от директора местной школы о том, что на территории находится неизвестный, имеющий при себе предмет, похожий на оружие.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ.

Ориентировка с приметами мужчины была направлена всем наружным нарядам полиции.

Позже полицейские задержали подходящего под описание 18-летнего местного жителя в его квартире, который пояснил, что на территорию школы заходил для того, чтобы потренироваться на турниках, а при себе имел страйкбольный автомат с пластиковыми пульками.

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Врангель Приморья около школы №18 был замечен 1 октября мужчина с ружьем — на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.