Москва, 1 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Температура в Москве 1 октября будет соответствовать климатической норме, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

"Сегодня синоптическая карта столичного региона будет представлена центральной частью обширного антициклона, благодаря чему из-за туч во второй половине дня неуверенно выглянет солнце, немного потеплеет, и температурный фон станет соответствовать климатической норме», — сказано в прогнозе.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Воздух прогреется до 12 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 13 градусов. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, сход единичных снежных лавин возможен 1 октября в горных районах Хакасии.