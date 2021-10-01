Челябинск, 1 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Житель Челябинска отдан под суд за избиение своей матери, повлекшее её смерть. Об этом 1 октября сообщает пресс=служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, 43-летний неработающий граждан находился в июне в очередном запое. И в этот период две недели он избивал свою 71-летнюю мать. В результате женщина скончалась.

Обвиняемый уже был ранее судим за незаконный сбыт наркотических средств и разбой. Суда он ждёт в СИЗО. Ему грозит до 15 лет заключения.