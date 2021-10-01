Псков, , 09:27 — REGNUM В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Псковской области серьезно усиливается режим ограничений, в частности, возвращается обязательная самоизоляция пожилых людей, а все действующие ограничения продляются по 31 октября. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам заседания оперативного штаба.

Пожилые люди в защитных масках Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, Псковская область находится на 11-м месте по уровню заболеваемости COVID-19 среди 85 регионов России.

Указом губернатора для неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше вводится обязательная самоизоляция по месту жительства либо месту пребывания. Покидать место жительства или пребывания им разрешается лишь для посещения ближайших к дому магазинов, выгула домашних животных, выноса мусора, обращения за медицинской помощью и в ряде других случаев.

С 4 по 10 октября в Псковской области запрещается проведение всех массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и других подобных мероприятий. В этот же период не рекомендуется проведение массовых религиозных церемоний.

На тот же период переводятся на дистанционное обучение школы, колледжи, организации дополнительного образования для детей в Пскове, Великих Луках, Псковском, Великолукском районах и районных центрах Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель, Новосокольники. В школах будут организованы дежурные группы для присмотра и ухода за учащимися 1−4 классов.

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На территориях перечисленных городов, районов и районных центров в указанный срок будет приостановлено действие льготных проездных билетов для школьников и учащихся колледжей. На этих же территориях приостанавливается оказание услуг в очной форме для несовершеннолетних в организациях культуры, осуществляющих творческую деятельность в области искусства и организации развлечений. Приостанавливается тренировочный процесс в очной форме для несовершеннолетних в физкультурно-спортивных организациях.

На всей территории Псковской области с 4 по 10 октября приостанавливается работа детских игровых комнат, детских игровых центров, сокращается разрешенное количество зрителей, которые единовременно могут находиться в залах кинотеатров до 50% от общего количества посадочных мест. С 11 октября это же требование будет действовать в зрительных залах на концертах и в зрительных залах театров.

Наконец, с 11 октября вводится требование о наличии у граждан, заселяемых в санатории, пансионаты, гостиницы, отели, иные объекты временного проживания, документов о вакцинации либо отрицательного результата теста на наличие COVID-19, который получен не ранее чем за три дня до момента заселения.

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