Петропавловск-Камчатский, 1 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат помог спасателям оперативно найти женщину, которая заблудилась вечером 30 сентября в районе Халактырского пляжа в пригороде Петропавловска-Камчатского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

pixel2013 Дрон

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Заблудившаяся женщина по телефону сообщила, что не может сориентироваться на местности и найти обратную дорогу. В течение часа с помощью дрона удалось обнаружить её местонахождение. И уже через несколько минут спасатели добрались до женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, нашлись пропавшие туристки в районе горы Фалаза. 28 сентября в 10:30 по местному времени женщины самостоятельно вышлик селу Васильевка Партизанского района. От госпитализации все отказались, их состояние удовлетворительное.