Лондон, 1 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Английский «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над австрийским «Рапидом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

В составе «Вест Хэма» голы забили полузащитник Деклан Райсна 29-й минуте и нападающий Мохамед Саид Бенрахма на 94-й.

На сегодняшний день «Вест Хэм» занимает первое место в группе H, на счету команды шесть очков. «Рапид» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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