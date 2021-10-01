Новосибирск, 1 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В новосибирском суде рассмотрен иск о компенсации морального вреда из-за некачественного оказания медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Калининского районного суда города.

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«Суд частично удовлетворил исковые требования истца М. к Новосибирской областной клинической больнице, Новосибирскому городскому клиническому перинатальному центру о взыскании компенсации морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской помощи, — говорится в сообщении суда. — Истец М. обратилась в суд с иском, о взыскании компенсации морального вреда вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи в сумме 2 000 000 рублей, указав, что в результате некачественного оказания медицинских услуг, халатного отношения врачей у неё родился ребёнок, которому установлена инвалидность. Ребёнок требует постоянного ухода и наблюдения».

Суд взыскал в пользу М. компенсацию морального вреда с Новосибирской областной клинической больницы — 600 тыс. рублей, с Новосибирского городского клинического перинатального центра — 100 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.