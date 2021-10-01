Уфа, 1 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Более 84 тысяч детей в Башкирии сейчас учатся дистанционно. Об этом сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом 1 октября сообщает ИА «Башинформ».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

"По состоянию на 30 сентября, в республике 84 764 детей обучаются дистанционно. Переход на «дистант» в общеобразовательных школах сразу дал результаты. Если ранее каждый день прирастали на 140 — 160 детей, был день, когда заболели 200, в последние три дня волна падает: 26 сентября — 68 заболевших, 28 сентября — 34, 29-го — 28 детей», — приводит издание слова Хажина.

Ранее сообщалось, что учеников в некоторых школах перевели на дистанционное обучение на 14 дней. Министр заверил, что пока чиновники не намерены продлевать дистанционное обучение.

Хажин заявил, что дистанционный формат обучения назрел в дополнительном образовании, поскольку там обучаются дети из разных школ.

«По школьным мероприятиям была планка в 200 человек, я предлагаю сократить до не более 50 детей. Тематические субботы также предлагаю перевести на «дистант», так как приходят дети, родители, учителя — все перемешиваются», — приводят журналисты его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии непривитым от COVID-19 запретят посещать некоторые организации.