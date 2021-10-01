Вашингтон, 1 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Контракт с американской компанией на постройку шести патрульных катеров Mark VI, которые предназначены для Украины, заключило минобороны США. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Пентагона.

Navy.mil Патрульный катер Mark VI

Уточняется, что выполнять работы по созданию шести катеров будет компания SAFE Boats International и они должны быть закончены в марте 2025 года.

При этом общая сумма контракта составляет около $85 млн, также в нём предусмотрена возможность создать еще два плавательных средства.

Напомним, в минувшем году Украина договорилась о покупке у США 16 патрульных катеров Mark VI на общую сумму $600 млн, также Вашингтон бесплатно передал Киеву списанные военные катера класса Island.