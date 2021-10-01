Москва, 1 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Подать заявление на регистрацию брака и пожениться в неторжественной обстановке теперь можно в 87 офисах «Мои документы». Ранее расписаться можно было только в 47 МФЦ, сообщается на портале мэра столицы.

Domowenock.cuzya МФЦ

Сотрудники Управления ЗАГС Москвы обучили сотрудники офисов «Мои документы» по специальной программе. Также офисах «Мои документы» доступна услуга ЗАГС — расторжение брака между гражданами РФ и др.

Кроме того, в МФЦ Москвы можно получить повторные документы ЗАГС — это одна из самых востребованных услуг. Более 30 тысяч горожан воспользовались услугой — подтвердить родство и восстановить ветхие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в офисах «Мои документы» предоставляют более 280 госуслуг.

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