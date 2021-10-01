Москва, 1 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В лизинг в России по итогам августа текущего года было приобретено 21,5 тыс. автотранспортных средств — на 7% меньше, чем в августе 2020 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Michael Gil Автомобили

Отмечается, что продажи автомобилей в лизинг снижаются в России второй месяц подряд. Так, в июле 2021 года в лизинг было продано на 1% меньше машин, чем год назад.

При этом единственный сегмент, который не ушел «в минус», стал сегмент грузовых машин. Грузовых машин в последний месяц лета 2021 года по договору лизинга было реализовано 7,2 тыс. единиц — на 47% больше, чем в августе прошлого года.

Число проданных легковых машин в лизинг составило 12,1 тыс. штук — на 14% меньше, чем годом ранее. При этом на данный сегмент в августе пришлось 56% от общего объема лизинговых сделок.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года в РФ было продано в лизинг 124,1 тыс. единиц автотранспорта — на 46% больше, чем за тот же период 2020 года.

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