Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Решение по вопросу о возвращении Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по его ядерной программе пока не принят, мяч находится на стороне Тегерана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Они (Иран) не вели переговоры уже три месяца. У них были выборы, было сформировано новое правительство, но они не возобновили переговоры. Так что решение пока не принято, и мяч остается на их стороне, но ненадолго», — сказал он журналистам.

Блинкен добавил, что если Тегеран будет дальше продолжать развивать свою ядерную программу, не возобновив переговоры, настанет момент, когда простого возвращение к СВПД на определенном этапе уже не будет достаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан провел различные встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешем, председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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