Гай, Оренбургская область, 1 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела об убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области следователи опросили более 100 человек — это люди из круга общения убитых студенток, преподаватели, сокурсники, соседи, собственники квартиры, в которой совершено преступление, сообщает СУ СКР по региону.

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Информируя о ходе расследования, ведомство отметило, что произведены многочисленные осмотры мест происшествия, на месте преступления обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления — нож. Также изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения убийства и технические устройства, принадлежавшие девушкам. Сейчас их содержание анализируется. По изъятым предметам и образцам назначены 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 30 сентября в Гае совершено тройное убийство. Тела двух девушек обнаружены в квартире многоэтажки после тушения пожара, еще одна жертва преступления находилась во дворе. Все девушки родом из Башкирии, они приехали учиться в медколледже и проживали в арендованной квартире.