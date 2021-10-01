Джакарта, 1 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин пригласил инвесторов со всего мира вложить средства в халяльную индустрию страны, сообщает Kompas.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Индонезия обладает огромным потенциалом в халяльной индустрии, поэтому ожидается, что инвесторы из любой точки мира будут вкладывать средства без колебаний.

«Я прошу инвесторов не сомневаться, потому что у нас большой потенциал. Мы можем стать крупнейшим производителем халяль продуктов в мире», — заявил Мааруф Амин.

В Индонезию уже инвестируют несколько стран, в том числе Китай, Бразилия и несколько стран Ближнего Востока. Однако, по словам вице-президента, все еще есть много стран, которые не знают об инвестировании в продукцию халяль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 1690 носителей коронавируса.