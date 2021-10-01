Миньяр, Челябинская область, 1 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники управляющей компании города Миньяра осуждены за падение наледи на женщину. Их признали виновными в выполнении работ, отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей, и повлекших причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

rkit Снег. Крыша

Под суд попали главный инженер и мастер. Выяснилось, что они не приняли мер для очистки крыши дома от наледи и снега и не оградили опасный участок сигнальными лентами. А 19 марта глыба рухнула на 45-летнюю женщину. Гражданка получила открытую черепно-мозговую травму.

Подсудимые признали вину. Им назначено по два года условно с годичным испытательным сроком и штрафом в размере 30 тыс. рублей.