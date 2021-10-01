Москва, 1 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» не получила ответ от американских предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона на приглашение посетить пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19», намеченный на 5 октября. Об этом 1 октября сообщили в госкорпорации.

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«Роскосмос не получил ответ от Маска, Безоса и Брэнсона на приглашение посетить запуск корабля «Союз МС-19», — приводит сообщение представителя Роскосмоса ТАСС.

При этом в августе глава госкопорации Дмитрий Рогозин сообщил, что он пригласил на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-19» основателя SpaceX Илона Маска, владельца Blue Origin Джеффа Безоса и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на стартовом столе космодрома Байконур (Казахстан) установили ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19», в котором 5 октября на МКС отправится съемочная группа проекта «Вызов».