Тбилиси, 1 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее бежавший из страны, заявил, что вернулся на родину. Сообщение он разместил 1 октября в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Махаил Саакашвили

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — написал экс-президент на грузинском языке.

За час под сообщением написали более 3 тыс. комментариев, из которых многие от украинских пользователей, которые пишут, что не понимают, о чем это сообщение. Также многие пишут, что рады такому заявлению.

Как сообщает агентство IPN, в МВД Грузии нет сведений о прибытии Саакашвили. Официального комментария по этому поводу нет.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что вернётся в Грузию 2 октября в день голосования на выборах в органы самоуправления. В правящей партии «Грузинская мечта» по этому поводу заявили, что экс-президента сразу арестуют, так как он заочно признан виновным в совершении ряда преступлений.