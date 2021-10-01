Новосибирск, 1 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В сквере за зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета высадили восемь декоративных яблонь «Роялти». Ещё 12 яблонь «Недзведского» посадили в сквере «Медицинских работников». Об этом сообщается на муниципальном портале «Зелёный Новосибирск».

Яблоня

Отмечается, что такой подарок городу сделала компания «Гедеон Рихтер» в честь своего 120-летия.

Посадки прошли под кураторством управления по благоустройству общественных пространств мэрии города. Саженцы предоставил питомник «Садовод54».