Нью-Йорк, США, 1 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 сентября снижением. Больше других потерял Dow Jones, упавший ниже уровня 34 тыс.

Goldpricenow.org Индекс Dow Jones

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 546,80 пункта (1,59%), до уровня 33 843,92 пункта. S&P 500 подешевел на 51,92 пункта (1,19%), опустившись до уровня 4307,54 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 63,86 пункта (0,44%), опустившись до уровня 14 448,58 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,20, до уровня $75,03 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 сентября разнонаправленно на фоне неопределённости с определением потолка американского государственного долга.

Читайте также: Нефть Brent «забуксовала» на подходе к отметке $80